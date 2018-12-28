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ВКС РФ сопроводили иностранных шпионов трижды за неделю

President of Russia/Twitter.com/Global Look Press

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Разведку у российских границ за неделю провели 14 военных иностранных летательных аппарата.

Отмечается, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) трижды поднимали свои самолёты, чтобы не допустить нарушения воздушного пространства России.

Из инфографики, опубликованной в газете Минобороны РФ «Красная звезда», следует, что ни одного нарушения границы зафиксировано не было.

При этом издание не уточнило, какие именно летательные аппараты были замечены у российских рубежей.

Ранее News.ru писал о том, что противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon ВМС США был обнаружен в районе Керченского пролива. Воздушное судно приблизилось к береговой линии Крымского полуострова на расстояние в 31 километр.


#россия #разведка
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