Польша заявила о планах освоить Калининградский залив

Польские власти намерены построить в Калининградском заливе искусственный остров. Его площадь составит 181 га.
Морской офис в Гдыне ждет заявок от подрядчиков до 7 марта, пишет «Газета Выборча». Остров станет техническим объектом.
«Будет введён запрет на швартовку судов и запрет на пребывание там, за исключением сотрудников, выполняющих служебные действия», — сообщили представители Морского офиса в Гдыне.
Власти общины Крыницы Морска уже заявили о планах ввести двухпроцентный налог на искусственный остров.
«Наши жители против этого. Мне кажется, что создатели специально разместили остров в нашем муниципалитете», — заявил мэр Кшиштоф Сват.
Канал через Балтийскую косу даст судам страны возможность прохода из порта Эльблонг в Балтийское море, минуя российский Калининградский морской канал. Варшава рассматривает проект в рамках обеспечения безопасности. А экологи считают его слишком рискованным.
Ранее News.ru писал, что польские консульства на Украине в 2018 году выдали украинцам 876 064 визы. По сравнению с 2017 годом их количество уменьшилось почти на треть.