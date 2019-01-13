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Польша заявила о планах освоить Калининградский залив

Piotr Kowalski/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

в мире [ версия для печати ]

Польские власти намерены построить в Калининградском заливе искусственный остров. Его площадь составит 181 га.

Морской офис в Гдыне ждет заявок от подрядчиков до 7 марта, пишет «Газета Выборча». Остров станет техническим объектом.

«Будет введён запрет на швартовку судов и запрет на пребывание там, за исключением сотрудников, выполняющих служебные действия», — сообщили представители Морского офиса в Гдыне.

Власти общины Крыницы Морска уже заявили о планах ввести двухпроцентный налог на искусственный остров.

«Наши жители против этого. Мне кажется, что создатели специально разместили остров в нашем муниципалитете», — заявил мэр Кшиштоф Сват.

Канал через Балтийскую косу даст судам страны возможность прохода из порта Эльблонг в Балтийское море, минуя российский Калининградский морской канал. Варшава рассматривает проект в рамках обеспечения безопасности. А экологи считают его слишком рискованным.

Ранее News.ru писал, что польские консульства на Украине в 2018 году выдали украинцам 876 064 визы. По сравнению с 2017 годом их количество уменьшилось почти на треть.


#остров #польша #бизнес-планы
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