https://static.news.ru/photo/010490d0-9b36-11e9-a65a-fa163e074e61_1024.jpg Семья Скрипалей Фото: ukr.media/Global Look Press

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о подробностях переговоров между президентом России Дмитрием Песковым и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

В частности, по словам Пескова, британский премьер категорично потребовала от Путина прояснить ситуацию с отравлением весной прошлого Сергея и Юлии Скрипаль.

Она действительно в жёсткой форме говорила по делу Скрипалей. И достаточно доходчиво президент Путин объяснил ей всё, что требовало объяснений по этому делу, — сказал Песков в интервью на телеканале «Россия 1».

Российский лидер указал своей британской собеседнице, что каких-либо доказательств по делу Скрипалей Лондон до сих пор не представил — ни Москве, которая просила об этом неоднократно, ни своим союзникам в Европе и Вашингтоне, уточнил Песков.

Эта часть беседы Путина и Мэй была действительно жёсткая, предельно откровенная, — подчеркнул Песков.

Путин провёл «на полях» саммита G20 в Осаке переговоры с премьером Британии Терезой Мэй.

Во время проведения недавнего саммита G20 в Осаке произошёл довольно курьёзный эпизод с участием премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента Бразилии Жаира Болсонару. Последний отказался пожать руку своему канадскому соседу за столом переговоров, писал News.ru.