https://static.news.ru/photo/f6127d26-9bef-11e9-af16-fa163e074e61_1024.jpg Нино Катамадзе Фото: АГН «Москва»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе давать концерты в РФ. Представитель Кремля назвал её очень талантливой, однако отметил, что она, по всей видимости, совсем не разбирается в политике.

Она очень талантливая, но, наверное, она многого не знает в плане политики. Если у неё будут вопросы, мы всегда ей готовы разъяснить, — цитирует его ТАСС .

Песков добавил, что в России любят грузинский народ и относятся к нему с большим уважением, однако не могут не реагировать на русофобские высказывания.

В России не готовы воспринимать действия ультрас, действия экстремистов, националистов, а тем более если эти действия направлены против наших парламентариев, и не могут воспринимать позитивно заявления представителей руководства Грузии, исполненные духом русофобства, — заключил он.

30 июня певица разместила сообщение в Facebook, в котором она объявила, что никогда больше не будет выступать в России, а также назвала президента страны Владимира Путина личным врагом.

На заявление исполнительницы отреагировали известные российские деятели. Так, о решении Катамадзе с иронией высказались телеведущая Ольга Скабеева, сенатор Алексей Пушков, продюсер Иосиф Пригожин и журналист Владимир Соловьёв, который усомнился, что громкие слова артистки станут поводом для выхода её фанатов на акции против российской власти, писал News.ru.