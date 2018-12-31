Пашинян уверяет, что договорился с Путиным о ценах на газ

https://news.ru/storage/news/3a91654f6951d0b8c4c2111b3ca27e50/983f6c8d-8e7d-4025-95f7-99cbfdfeb032_850.jpg Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Врио премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что достиг договоренности о стоимости российского газа. По его словам, это удалось сделать в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-служба Кремля не сообщала об этих телефонных разговорах.

«Я дважды говорил по телефону с российским лидером Путиным. Темой разговора, конечно, была стоимость газа», — заявил во время прямого эфира в Facebook Никол Пашинян.

Он отметил, что российский концерн «Газпром» и его местная дочерняя компания «Газпром Армения» пересмотрят цены на газ в сторону их увеличения. Однако благодаря «внутреннему регулированию вопроса» цена для рядовых потребителей не изменится.

За счёт каких ресурсов удастся сохранить стоимость, Пашинян не уточнил.

Ранее, как сообщал News.ru, армянские власти объявили о переговорах с российской стороной по формированию стоимости газа. В 2018 году Армения получала газ на границе с Россией по $150 за тысячу кубометров, при этом стоимость для армянских потребителей составляла $290.