Пашинян надеется договориться с Путиным о ценах на газ

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Никол Пашинян

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян выразил надежду, что его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о ценах на российский газ пройдут успешно.

По словам политика, у него нет информации о том, что вице-премьер России Дмитрий Козак якобы уведомил своего армянского коллегу Тиграна Авиняна о повышении цен на газ со $150 до $215.

«У меня нет информации о том, что газ подорожает. Мы договорились, что этот вопрос должны обсудить. Я не хочу ничего говорить, надеюсь, переговоры будут успешными», — цитирует и.о. главы правительства «Sputnik Армения».

Встреча состоится на следующей неделе в Москве, сообщил ранее российский президент. Как писал News.ru, после последних переговоров лидеров двух стран в сентябре Пашинян заявил о неосведомлённости Путина в том, что по льготной цене голубое топливо получают не потребители, а «Газпром Армения».