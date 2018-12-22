Пашинян надеется договориться с Путиным о ценах на газ

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян выразил надежду, что его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о ценах на российский газ пройдут успешно.
По словам политика, у него нет информации о том, что вице-премьер России Дмитрий Козак якобы уведомил своего армянского коллегу Тиграна Авиняна о повышении цен на газ со $150 до $215.
«У меня нет информации о том, что газ подорожает. Мы договорились, что этот вопрос должны обсудить. Я не хочу ничего говорить, надеюсь, переговоры будут успешными», — цитирует и.о. главы правительства «Sputnik Армения».
Встреча состоится на следующей неделе в Москве, сообщил ранее российский президент. Как писал News.ru, после последних переговоров лидеров двух стран в сентябре Пашинян заявил о неосведомлённости Путина в том, что по льготной цене голубое топливо получают не потребители, а «Газпром Армения».