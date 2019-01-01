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Новогоднее обращение Путина сочли дерзким в Британии

Алексей Никольский/РИА Новости

в мире [ версия для печати ]

Британские СМИ сочли «дерзостью» некоторые высказывания российского президента Владимира Путина в его новогоднем обращении к жителям страны.

Глава РФ с экранов телевизоров попросил россиян о единстве, так как помощников у неё «никогда не было и не будет».

 «Дерзкий призыв прозвучал в связи с обострением отношений России с Западом в 2018 году и в особенности с попыткой убийства Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери», — говорится в материале Daily Star.

Ранее News.ru писал, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил к Новому году поздравительную открытку от российского лидера Владимира Путина. Содержание послания не раскрывается.


#путин #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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