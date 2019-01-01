Новогоднее обращение Путина сочли дерзким в Британии

https://news.ru/storage/news/f5c610d614c4902c9741a0754ab42beb/8e2837eb-f033-4916-bfa3-6fd2896c45e6_850.jpg Алексей Никольский/РИА Новости

Британские СМИ сочли «дерзостью» некоторые высказывания российского президента Владимира Путина в его новогоднем обращении к жителям страны.

Глава РФ с экранов телевизоров попросил россиян о единстве, так как помощников у неё «никогда не было и не будет».

«Дерзкий призыв прозвучал в связи с обострением отношений России с Западом в 2018 году и в особенности с попыткой убийства Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери», — говорится в материале Daily Star.

Ранее News.ru писал, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил к Новому году поздравительную открытку от российского лидера Владимира Путина. Содержание послания не раскрывается.