Ким Чен Ын получил новогоднюю открытку от Путина

https://news.ru/storage/news/21368cb806c53e4484820e7df2a0a6be/7fb32d98-c3fd-4700-8101-65b944f52c39_850.jpg Pyeongyang Press Corps/Global Look Press

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил к Новому году поздравительную открытку от президента России Владимира Путина. Содержание послания не раскрывается.

В сентябре 2018 года спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что глава КНДР готов посетить РФ с визитом. Соответствующее приглашение было передано Ким Чен Ыну от российского лидера, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что председатель КНДР Ким Чен Ын назвал одним из главных приоритетов во внешней политике страны в 2019 году новую встречу с президентом США Дональдом Трампом. Традиционное новогоднее обращение лидера КНДР к нации утром 1 января транслировало Центральное телевидение Кореи.