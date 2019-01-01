USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,754.62 $
МОСКВА-5°C15:21
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Ким Чен Ын получил новогоднюю открытку от Путина

Pyeongyang Press Corps/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил к Новому году поздравительную открытку от президента России Владимира Путина. Содержание послания не раскрывается.

В сентябре 2018 года спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что глава КНДР готов посетить РФ с визитом. Соответствующее приглашение было передано Ким Чен Ыну от российского лидера, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что председатель КНДР Ким Чен Ын назвал одним из главных приоритетов во внешней политике страны в 2019 году новую встречу с президентом США Дональдом Трампом. Традиционное новогоднее обращение лидера КНДР к нации утром 1 января транслировало Центральное телевидение Кореи.


#кндр #россия #путин #КимЧенЫн #новыйгод
самое читаемое
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США


читайте также
В США серьёзно опасаются угрозы его распространения
оружие 16:13, 30 декабря 2018
Иран и КНДР могут заполучить гиперзвуковое оружие
В США серьёзно опасаются угрозы его распространения
в мире 09:45, 30 декабря 2018
В КНДР протестировали телеметрию отслеживания ракет
в мире 18:56, 29 декабря 2018
КНДР считает себя мощной военной державой
Лента новостей
общество 15:20
График переселения по реновации составят до конца года
оружие 15:15
РФ полностью перевооружится на «Искандер-М» в 2019 году
в мире 15:07
Депутат оценил шансы Зеленского стать президентом Украины
происшествия 15:04
Пострадавшие в столичном Парке Горького получат компенсации
в мире 15:00
Белому дому придется отвечать перед госслужащими в суде
Другие новости
в мире 15:07
Депутат оценил шансы Зеленского стать президентом Украины
в мире 15:00
Белому дому придется отвечать перед госслужащими в суде
в мире 14:48
САА нанесла удары по базам террористов на севере Сирии
в мире 14:37
Зеленский будет работать на Тимошенко на выборах
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top