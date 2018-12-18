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Украинец отказывается сносить свой памятник Ленину

Сергей Булкин/News.ru

в мире [ версия для печати ]

Житель Николаева отказывается сносить памятник Ленину, который стоит на его частной территории. Местные власти в затруднении: с одной стороны, закон о декоммунизации предписывает снести памятник, с другой стороны, мешает закон о неприкосновенности частной собственности.

Памятник вождю мирового пролетариата обнаружили на территории бывшего пансионата — комплекса дома «Коммунар». Сейчас эта территория находится в частной собственности, пишет портал 0512.

Чиновники выписали владельцу массу предписаний о демонтаже памятника, но он не собирается его сносить и говорит буквально следующее: «Это моя территория, и я хочу, чтобы он здесь стоял».

Районная администрация не представляет, что теперь делать с памятником и как выполнить требования закона о декоммунизации. Пока же чиновникам райадминистрации поручено найти решение, каким образом можно демонтировать монумент.

Ранее News.ru сообщал, что бронзовый монумент «вождю русской революции» Владимиру Ленину, демонтированный в Черниговской области, ушёл с молотка за $8 тысяч. При этом стартовая цена памятника составляла $1,5 тысячи.


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