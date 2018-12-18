Украинец отказывается сносить свой памятник Ленину

https://news.ru/storage/news/c0db48d9002c0f5aafbc33142528f3f8/1c1f497f-3763-48b1-97e9-c3fa2ef76a60_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Житель Николаева отказывается сносить памятник Ленину, который стоит на его частной территории. Местные власти в затруднении: с одной стороны, закон о декоммунизации предписывает снести памятник, с другой стороны, мешает закон о неприкосновенности частной собственности.

Памятник вождю мирового пролетариата обнаружили на территории бывшего пансионата — комплекса дома «Коммунар». Сейчас эта территория находится в частной собственности, пишет портал 0512.

Чиновники выписали владельцу массу предписаний о демонтаже памятника, но он не собирается его сносить и говорит буквально следующее: «Это моя территория, и я хочу, чтобы он здесь стоял».

Районная администрация не представляет, что теперь делать с памятником и как выполнить требования закона о декоммунизации. Пока же чиновникам райадминистрации поручено найти решение, каким образом можно демонтировать монумент.

Ранее News.ru сообщал, что бронзовый монумент «вождю русской революции» Владимиру Ленину, демонтированный в Черниговской области, ушёл с молотка за $8 тысяч. При этом стартовая цена памятника составляла $1,5 тысячи.