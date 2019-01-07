Нетаньяху остановил передачу ХАМАС катарских денег

https://news.ru/storage/news/21a49f0fad2ff6b60f44055c6ae8f820/38189598-5637-491b-93c0-7d8ebc4941d4_850.jpg Jinipix/Xinhua/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал приостановить передачу ХАМАС катарских денег из-за ночного ракетного обстрела, произведенного по израильской территории из сектора Газа.

Власти Израиля сообщили катарскому бизнесмену, который должен был доставить $15 млн в Газу через Израиль, что перевод денег временно заморожен. Об этом сообщила радиостанция Армии обороны Израиля «Галей ЦАХАЛ».

Представители радиостанции отметили, что речь идет о временной отсрочке. Данная мера предпринята в связи с ракетным обстрелом израильской территории, а также в связи с беспорядками на границе с Газой.

Ранее News.ru писал, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и помощник главы США по национальной безопасности Джон Болтон обсудят сдерживание иранской агрессии в Сирии после вывода американских войск с территории САР. Одной из главных тем переговоров станет повышение эффективности сотрудничества двух стран в области разведки.