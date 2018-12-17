USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,247 $   Brent58.56 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C17:11
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Многомиллионную партию кокаина изъяли в Гватемале

Bruno Rocha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Крупную партию кокаина конфисковали рядом с тихоокеанским побережьем Гватемалы. Стоимость изъятых наркотических веществ превышает $58 млн.

По данным прокуратуры республики, всего было обнаружено более 4,3 тысячи пакетов с запрещённым веществом. Контрабандистов, которым оно принадлежало, задержать не удалось.

Правоохранители предполагают, что кокаин переправлялся из Южной Америки в США, передаёт агентство EFE.

Ранее News.ru писал, что более 1977 килограммов наркотиков изъяли в Таджикистане в ходе шестимесячной антинаркотической операции «Кукнор-2018». Уголовные дела были заведены на 261 человека. В результате операции было выявлено 237 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также найдено 48 кг героина, 1129 кг опия, 395 кг гашиша, 405 кг каннабиса, 2112 таблеток «экстази». Кроме того, правоохранители выявили в республике 184 незаконных посева наркосодержащих растений, 2,5 млн кустов были сожжены.


#наркотики #Гватемала
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
общество 16:10, 15 декабря 2018
Путин недоволен пропагандой наркотиков в рэпе
общество 13:19, 6 декабря 2018
Десятки каналов поставки наркотиков пресекли в Татарстане
общество 12:35, 6 декабря 2018
МВД отчиталось о борьбе с наркотиками в Интернете
Лента новостей
общество 17:09
Место Черкизовского рынка отдали под реновацию
общество 17:06
Правительство проконтролирует переход на российское ПО
экономика 17:01
Минфин проведёт три аукциона по размещению ОФЗ 19 декабря
общество 16:59
ВС обязал судей обосновывать отягчающий мотив в приговорах
происшествия 16:57
Умерший Дед Мороз оказался Заслуженным артистом РФ
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
спорт 16:54
Назван кандидат на пост главного тренера «МЮ»
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
Другие новости
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
в мире 16:06
Кравчук: в случае вторжения на Украину Россия исчезнет
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top