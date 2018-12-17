Многомиллионную партию кокаина изъяли в Гватемале

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Крупную партию кокаина конфисковали рядом с тихоокеанским побережьем Гватемалы. Стоимость изъятых наркотических веществ превышает $58 млн.

По данным прокуратуры республики, всего было обнаружено более 4,3 тысячи пакетов с запрещённым веществом. Контрабандистов, которым оно принадлежало, задержать не удалось.

Правоохранители предполагают, что кокаин переправлялся из Южной Америки в США, передаёт агентство EFE.

Ранее News.ru писал, что более 1977 килограммов наркотиков изъяли в Таджикистане в ходе шестимесячной антинаркотической операции «Кукнор-2018». Уголовные дела были заведены на 261 человека. В результате операции было выявлено 237 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также найдено 48 кг героина, 1129 кг опия, 395 кг гашиша, 405 кг каннабиса, 2112 таблеток «экстази». Кроме того, правоохранители выявили в республике 184 незаконных посева наркосодержащих растений, 2,5 млн кустов были сожжены.