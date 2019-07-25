Неизвестные устроили драку с охранниками бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда тот вышел из Государственного бюро расследований (ГБР) и направился к автомобилю. После этого злоумышленники убежали.
Об инциденте сообщил украинский политик и журналист Владимир Арьев в Twitter.
Тітушки щойно напали на автомобіль Порошенка на виході з ДБР, вчинили бійку з охороною і втекли в бік площі Перемоги. За ними погналися два десятка поліцейських. Троє-четверо класичних тітушок-спортсменів. Часи регіоналів повертаються з шаленою швидкістю.
Как писал News.ru, Порошенко приехал в ГБР, куда его несколько раз вызывали на допрос. Бывший украинский лидер сообщил, что отложил важную международную встречу, чтобы прекратить инсинуации, которые распространяет юрист Андрей Портнов. При этом он отметил, что так и не получил официального вызова на допрос.