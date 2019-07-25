Пётр Порошенко Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неизвестные устроили драку с охранниками бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда тот вышел из Государственного бюро расследований (ГБР) и направился к автомобилю. После этого злоумышленники убежали.

Об инциденте сообщил украинский политик и журналист Владимир Арьев в Twitter.

Во время допроса Порошенко у здания Госбюро проходило сразу два митинга — его сторонников и противников.

Как писал News.ru, Порошенко приехал в ГБР, куда его несколько раз вызывали на допрос. Бывший украинский лидер сообщил, что отложил важную международную встречу, чтобы прекратить инсинуации, которые распространяет юрист Андрей Портнов. При этом он отметил, что так и не получил официального вызова на допрос.

 

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