https://static.news.ru/photo/e405d8d6-aeea-11e9-811d-fa163e074e61_1024.jpg Пётр Порошенко Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неизвестные устроили драку с охранниками бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда тот вышел из Государственного бюро расследований (ГБР) и направился к автомобилю. После этого злоумышленники убежали.

Об инциденте сообщил украинский политик и журналист Владимир Арьев в Twitter.

Тітушки щойно напали на автомобіль Порошенка на виході з ДБР, вчинили бійку з охороною і втекли в бік площі Перемоги. За ними погналися два десятка поліцейських. Троє-четверо класичних тітушок-спортсменів. Часи регіоналів повертаються з шаленою швидкістю. — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) July 25, 2019

Во время допроса Порошенко у здания Госбюро проходило сразу два митинга — его сторонников и противников.

Драка под ДБР.

Нападение на Петра Порошенко pic.twitter.com/Y6I10KWX5I — Aндрій Луганський (@LugaBeg) July 25, 2019

Как писал News.ru, Порошенко приехал в ГБР, куда его несколько раз вызывали на допрос. Бывший украинский лидер сообщил, что отложил важную международную встречу, чтобы прекратить инсинуации, которые распространяет юрист Андрей Портнов. При этом он отметил, что так и не получил официального вызова на допрос.