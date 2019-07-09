https://static.news.ru/photo/7566e798-a22a-11e9-a7eb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: gov.uk

МИД Великобритании отказал сотрудникам российского телеканала RT и информагентства Sputnik в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, которая пройдёт в Лондоне 10 июля, из-за того, что эти СМИ якобы распространяют дезинформацию.

Мы не аккредитовали RT и Sputnik из-за их активной роли в распространении дезинформации, — цитирует The Guardian представительницу ведомства.

Она также добавила, что на этой конференции соберутся журналисты со всего мира, в том числе и из России.

Как писал News.ru, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что подобный инцидент дискредитирует саму идею мероприятия, так как конференция начинается с нарушения принципов свободы СМИ. Заявка корреспондента Sputnik на участие в конференции была отклонена с формулировкой «по рекомендации Дженни». Что это значит, ему так и не удалось выяснить. Журналистам RT отказали в аккредитации якобы из-за нехватки мест.