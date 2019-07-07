Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с отказом британских властей и организаторов конференции по свободе СМИ в аккредитации журналистам Sputnik и RT.

По его словам, подобный инцидент дискредитирует саму идею мероприятия. Конференция начинается с нарушения принципов свободы СМИ.

Это скандал и очередной выпад в инфовойне против России, — написал сенатор в Twitter.

Как ранее писал News.ru, заявка корреспондента Sputnik на участие в конференции была отклонена с формулировкой «по рекомендации Дженни». Что это значит, ему так и не удалось выяснить. Журналистам RT отказали в аккредитации якобы из-за нехватки мест.

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