https://static.news.ru/photo/a8bf38d6-a0ac-11e9-b4fc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с отказом британских властей и организаторов конференции по свободе СМИ в аккредитации журналистам Sputnik и RT.

По его словам, подобный инцидент дискредитирует саму идею мероприятия. Конференция начинается с нарушения принципов свободы СМИ.

Это скандал и очередной выпад в инфовойне против России, — написал сенатор в Twitter.

Отказ в аккредитации РТ и Спутника на конференцию по свободе прессы в Лондоне (10-11.07) со стороны МИД Британии дискредитирует саму идею этой конференции. Она начинается с нарушения принципов свободы прессы и информации. Это скандал и очередной выпад в инфовойне против России. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 июля 2019 г.

Как ранее писал News.ru, заявка корреспондента Sputnik на участие в конференции была отклонена с формулировкой «по рекомендации Дженни». Что это значит, ему так и не удалось выяснить. Журналистам RT отказали в аккредитации якобы из-за нехватки мест.