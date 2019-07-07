Пушков оценил отказ журналистам в допуске на конференцию по свободе СМИ
Сергей Попов
14:43, 07 июля 2019
https://static.news.ru/photo/a8bf38d6-a0ac-11e9-b4fc-fa163e074e61_1024.jpgФото: Federation Council of Russia/Global Look Press
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с отказом британских властей и организаторов конференции по свободе СМИ в аккредитации журналистам Sputnik и RT.
По его словам, подобный инцидент дискредитирует саму идею мероприятия. Конференция начинается с нарушения принципов свободы СМИ.
Это скандал и очередной выпад в инфовойне против России, — написал сенатор в Twitter.
Отказ в аккредитации РТ и Спутника на конференцию по свободе прессы в Лондоне (10-11.07) со стороны МИД Британии дискредитирует саму идею этой конференции. Она начинается с нарушения принципов свободы прессы и информации. Это скандал и очередной выпад в инфовойне против России.
Как ранее писал News.ru, заявка корреспондента Sputnik на участие в конференции была отклонена с формулировкой «по рекомендации Дженни». Что это значит, ему так и не удалось выяснить. Журналистам RT отказали в аккредитации якобы из-за нехватки мест.