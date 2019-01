Медики восстановили работу сердца мэра Гданьска

Президент Польши Анджей Дуда сообщил подробности о состоянии мэра Гданьска Павла Адамовича, на которого было совершено покушение.

По словам главы государства, врачам удалось восстановить работу сердца, однако состояние градоначальника по-прежнему оценивается как тяжёлое. Об этом Дуда сообщил в своём микроблоге в Twitter.

Ситуацию с нападением на Адамовича уже взял под личный контроль премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он осудил нападение на Адамовича и поручил МВД предоставить ему всю имеющуюся информацию, сообщает РИА Новости.

Как писал News.ru, инцидент произошёл вечером 13 января на благотворительном концерте. Видео, на котором запечатлено нападение, опубликовано в Интернете. На кадрах видно, как мужчина вбегает на сцену, наносит Адамовичу удар ножом, а затем обращается к зрителям. Злоумышленник назвался Стефаном и заявил, что его незаконно приговорили к тюремному сроку. Сразу после этого нападавшего обезвредили.

This is the assassin who tried to kill Gdańsk mayor Pawel #Adamowicz tonight. The 27 year old freak states he took revenge for being imprisoned innocently. I am sure he will be back to his old setting in a prison cell for a very long time. He should have stayed there anyway. pic.twitter.com/vu65RrWFml