Главнокомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, которого на Западе часто называют «другом Кремля», обвинили в поставках авиационного топлива официальному Дамаску в обмен на материальную помощь и вооружение. Между Бенгази и сирийской столицей якобы были организованы прямые рейсы находящейся под западными санкциями авиакомпании Sham Wings. Её воздушные суда, по этой информации, поставляли ливийскому военачальнику всё, что подпадает под эмбарго, — оружие, технику и боеприпасы. В экспертной среде утверждают, что такой ливийско-сирийский торг не мог вестись без ведома российского военного командования.

О порочных связях ЛНА и официального Дамаска сообщили противники Хафтара — Министерство внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС). Ведомство сообщило, что схему по обмену топлива на деньги и оружие курировал генерал Мухаммед аль-Фахри (в 2016-2017 годах министр внутренних дел временного правительства Ливии). Он даже обеспечивал проезд на территорию североафриканской страны сирийцев по поддельным визам, что, в конце концов, заставило ПНС ограничить выдачу проездных документов некоторым национальностям, в числе которых были и сирийцы. Важно другое: именно аль-Фахри, как следует из заявления Министерства внутренних дел ПНС, стоит за организацией авиасообщения между Бенгази и Дамаском. Как можно понять из заявления ведомства, гражданскими судами Sham Wings из Сирии в Ливию перевозили боевую технику, оружие и боеприпасы.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минюста, которые отвечает за администрирование и надзора за соблюдением экономических и торговых санкций США, добавило в 2016 году сирийскую авиакомпанию Sham Wings в чёрный список.

Sham Wings сотрудничал с официальными лицами правительства Сирии по транспортировке боевиков в Сирию для ведения боевых действий от имени сирийского режима и помогал ранее назначенной (объектом санкций — News.ru) сирийской военной разведке в перемещении оружия и техники для сирийского режима, в том числе путем использования отношений с другой базирующейся в Сирии авиакомпанией — FlyDamas, — говорилось в заявлении американских структур.

Давнее расследование, проведенное агентством Reuters, указывало на то, что Москва использует самолёты Sham Wings для переброски бойцов ЧВК в Сирию.

самолёт сирийской авиакомпании Сham Wings Flybeyondthelimit/Facebook

Очевидно, что для Хафтара связь с Дамаском могла быть одним из способов обойти эмбарго на поставки оружия Ливии, которое было введено Советом Безопасности ООН в феврале 2011 года. В нарушении международного запрета подозревают не только ряд стран Большого Ближнего Востока, но и западных игроков. Так, Парижу накануне пришлось оправдываться за найденные к югу от Триполи противотанковые ракеты французского производства, которые находились на складе, принадлежащем силам фельдмаршала Хафтара. Однако наиболее интересными выглядят претензии, выдвигаемые к Объединённым Арабским Эмиратам (ОАЭ). Сенатор-демократ Роберт Менендес призвал американскую исполнительную власть расследовать предполагаемые факты передачи оружия ЛНА со стороны этого аравийского государства.

Но даже без расследования механизма снабжения сил Хафтара ставка руководства ОАЭ на его фигуру очевидна. Если принять на веру заявления МВД ПНС, то в сумме выходит, что ливийский «фаворит» Эмиратов косвенно помогал сирийскому правительству вести боевые действия. Впрочем, с учётом того, что аравийское государство инициировало разморозку дипломатических связей и одно из первых государств Персидского залива отправило после начала гражданского конфликта дипломатов в Дамаск, ситуация выглядит логическим продолжением так называемого «возвращения» Сирии в арабскую семью.

В экспертной среде не спешат говорить о достоверности заявлений ПНС.

Но если это имеет место быть, то, скорее всего, Россия в курсе подобных сделок, — заявил в разговоре с News.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семёнов. — Нельзя исключать, что она и предоставляет Асаду оружие и спецсредства для передачи Хафтару.

Однако, как считает аналитик, в данном случае задача состоит прежде всего в том, чтобы обеспечить силы режима Асада топливом, так как он испытывает в нём острый недостаток, а не в том, чтобы снабдить Хафтара вооружением, в котором тот не испытывает недостатка и получает его напрямую через границу с Египтом и порт Тобрук от ОАЭ, Иордании и Египта.