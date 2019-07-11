Главнокомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, которого на Западе часто называют «другом Кремля», обвинили в поставках авиационного топлива официальному Дамаску в обмен на материальную помощь и вооружение. Между Бенгази и сирийской столицей якобы были организованы прямые рейсы находящейся под западными санкциями авиакомпании Sham Wings. Её воздушные суда, по этой информации, поставляли ливийскому военачальнику всё, что подпадает под эмбарго, — оружие, технику и боеприпасы. В экспертной среде утверждают, что такой ливийско-сирийский торг не мог вестись без ведома российского военного командования.
О порочных связях ЛНА и официального Дамаска
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минюста, которые отвечает за администрирование и надзора за соблюдением экономических и торговых санкций США,
Sham Wings сотрудничал с официальными лицами правительства Сирии по транспортировке боевиков в Сирию для ведения боевых действий от имени сирийского режима и помогал ранее назначенной (объектом санкций — News.ru) сирийской военной разведке в перемещении оружия и техники для сирийского режима, в том числе путем использования отношений с другой базирующейся в Сирии авиакомпанией — FlyDamas, — говорилось в заявлении американских структур.
Давнее расследование, проведенное агентством Reuters, указывало на то, что Москва использует самолёты Sham Wings для переброски бойцов ЧВК в Сирию.
Очевидно, что для Хафтара связь с Дамаском могла быть одним из способов обойти эмбарго на поставки оружия Ливии, которое было введено Советом Безопасности ООН в феврале 2011 года. В нарушении международного запрета подозревают не только ряд стран Большого Ближнего Востока, но и западных игроков. Так, Парижу накануне пришлось оправдываться за найденные к югу от Триполи противотанковые ракеты французского производства, которые находились на складе, принадлежащем силам фельдмаршала Хафтара. Однако наиболее интересными выглядят претензии, выдвигаемые к Объединённым Арабским Эмиратам (ОАЭ). Сенатор-демократ Роберт Менендес
Но даже без расследования механизма снабжения сил Хафтара ставка руководства ОАЭ на его фигуру очевидна. Если принять на веру заявления МВД ПНС, то в сумме выходит, что ливийский «фаворит» Эмиратов косвенно помогал сирийскому правительству вести боевые действия. Впрочем, с учётом того, что аравийское государство инициировало разморозку дипломатических связей и одно из первых государств Персидского залива отправило после начала гражданского конфликта дипломатов в Дамаск, ситуация выглядит логическим продолжением так называемого «возвращения» Сирии в арабскую семью.
В экспертной среде не спешат говорить о достоверности заявлений ПНС.
Но если это имеет место быть, то, скорее всего, Россия в курсе подобных сделок, — заявил в разговоре с News.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семёнов. — Нельзя исключать, что она и предоставляет Асаду оружие и спецсредства для передачи Хафтару.
Однако, как считает аналитик, в данном случае задача состоит прежде всего в том, чтобы обеспечить силы режима Асада топливом, так как он испытывает в нём острый недостаток, а не в том, чтобы снабдить Хафтара вооружением, в котором тот не испытывает недостатка и получает его напрямую через границу с Египтом и порт Тобрук от ОАЭ, Иордании и Египта.