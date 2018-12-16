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КНДР может навсегда отказаться от денуклеаризации

Ким Чен Ын Kcna/Xinhua/Global Look Press

Ким Чен Ын

в мире [ версия для печати ]

Представители Института по делам США при МИД КНДР заявили, что Северная Корея может навсегда отказаться от денуклеаризации. Это произойдёт, если Вашингтон не прекратит давление на Пхеньян.

Дипломаты отметили, что высокопоставленные представители американской администрации ошибочно считают, что смогут заставить КНДР отказаться от ядерного оружия «путём повышения интенсивности санкций, нажима и шумихи вокруг прав человека».

«Наоборот, это вызовет ни для кого нежелательный результат — закрытие навсегда пути к денуклеаризации на Корейском полуострове», — публикует заявление северокорейское агентство ЦТАК.

Ранее помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не выполняет взятые на себя обязательства по денуклеаризации. При этом Дональд Трамп намерен провести повторный саммит с ним в начале следующего года. По данным политика, встреча глав государств должна состояться в «январе-феврале», писал News.ru.

Первый в истории саммит двух стран прошёл в июне 2018 года в Сингапуре. Стороны подписали совместный документ, в рамках которого Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации в ответ на предоставленные Америкой гарантии безопасности.


#кндр #сша #денуклеаризация
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