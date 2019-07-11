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Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР является не крупнейшей геополитической катастрофой прошлого века, а счастливым событием для грузин, поляков, украинцев, русских и для всей центральной и восточной Европы.

Распад СССР не был самой крупной геополитической катастрофой века. Распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев и всей центральной и восточной Европы. А также для русских, — написал Туск в Twitter.

The collapse of the Soviet Union was NOT the greatest geopolitical catastrophe of the century. Today in Georgia I want to say loud and clear: the USSR collapse was a blessing to Georgians, Poles, Ukrainians and the whole of Central and Eastern Europe. And also to Russians. — Donald Tusk (@eucopresident) 11 июля 2019 г.

Как писал News.ru, группа учёных из США, России, Германии, Австрии и Бельгии пришла к выводу, что распад СССР привёл к снижению парниковых выбросов в атмосферу. Падение сельхозпроизводства привело к тому, что с 1992 по 2011 год выбросы сократились на 7,61 млрд тонн. Рост цен и низкая покупательская способность жителей территорий бывшего Союза вызвали снижение потребления мяса, в частности говядины, производство которой связывают с глобальными изменениями климата.