https://static.news.ru/photo/3b508f98-9a4e-11e9-952e-fa163e074e61_1024.jpg Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил уверенность, что Вашингтон не введёт санкции в отношении Анкары из-за приобретения российских комплексов С-400. К такому выводу он пришёл после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на «полях» саммита G20 в Японии.

Я ранее сегодня провел переговоры с президентом Трампом. Чуть ранее он также выступал на своей итоговой пресс-конференции. Мы услышали, что санкций не будет. Мне не кажется, что было бы уместно двум стратегическим партнерам вводить друг против друга санкции, — приводит ТАСС слова Эрдогана, сказанные на итоговой пресс-конференции G20.

Президент Турции напомнил, что Анкара также «ожидает поставку 100 истребителей пятого поколения F-35».

Российская сторона намерена выполнить контракт по поставкам С-400 до конца 2019 года. Первые ЗРК могут отправиться в Турцию уже в июле. Россия также планирует обучить турецких специалистов техническому обслуживанию этих комплексов.

Как ранее заявлял исполняющий обязанности Минобороны США Марк Эспер, Турции придётся выбирать между приобретением российских систем ПВО и участием в программе по истребителю F-35, так как это «несовместимые вещи».

В свою очередь американские сенаторы обнародовали проект оборонного бюджета на 2020 год, в котором содержится запрет на передачу Анкаре F-35, писал News.ru.