https://static.news.ru/photo/8251ee1f-fc07-4fff-813a-64498ce722c6_1024.jpg C-400 "Триумф" Фото: Goodvint/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьёва заявила, что Россия выполнит контракт по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию до конца года.

Она добавила, что поставки ЗРК могут начаться уже в июле. Кроме того, в этот же момент стартует обучение турецких специалистов, которых обучат техническому обеспечению С-400, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, назначенный накануне президентом США Дональдом Трампом исполняющий обязанности Минобороны Марк Эспер в беседе со своим турецким коллегой Хулуси Акаром вновь обратил внимание на нежелательную закупку Анкарой у Москвы зенитно-ракетных систем С-400.