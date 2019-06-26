Представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьёва заявила, что Россия выполнит контракт по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию до конца года.
Она добавила, что поставки ЗРК могут начаться уже в июле. Кроме того, в этот же момент стартует обучение турецких специалистов, которых обучат техническому обеспечению С-400, передаёт
Как писал News.ru, назначенный накануне президентом США Дональдом Трампом исполняющий обязанности Минобороны Марк Эспер в беседе со своим турецким коллегой Хулуси Акаром вновь обратил внимание на нежелательную закупку Анкарой у Москвы зенитно-ракетных систем С-400.