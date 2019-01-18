Епифаний: церковь Украины не подчиняется Константинополю

https://news.ru/storage/news/f1bc7edd6d88104814f32cb93676cf45/cdedd1ba-0cc3-45cf-8a60-07c8015cc480_850.jpg Petro Poroshenko/Global Look Press

Глава «новой церкви» Украины «митрополит» Епифаний Думенко заявил, что томос об автокефалии не подразумевает со стороны новообразованной церковной структуры подчинение Константинополю.

Так он отреагировал на слова «противников» о том, что украинская сторона не обладает настоящей автокефалией.

«Этот документ, томос, чётко показывает, что мы являемся независимой, автокефальной Святейшей церковью Украины», — отметил Думенко.

По его словам, новая структура находится на 15-м «почётном» месте среди других поместных православных церквей, передаёт «Укринформ».

Согласно переданному Константинополем Украине томосу об автокефалии, юрисдикция «новой церкви» ограничена территорией страны. При этом она не имеет права ставить епископов или основывать парафии за рубежом.

Как сообщал News.ru, президент Украины Пётр Порошенко сравнил получение томоса об автокефалии Православной церкви Украины с победой на фронте. Такое заявление он сделал в ходе визита в Луцк. До этого глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион призвал не признавать новую церковь на Украине.