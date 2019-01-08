РПЦ прогнозирует усиление раскола в православном мире

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Митрополит Иларион

Глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион призвал не признавать новую церковь на Украине.

«Раскол, который существовал на Украине, теперь имеет место и в остальном православном мире», — сказал священник в беседе с RT.

Он также выразил надежду на то, что православные церкви не признают новую украинскую организацию, так как если это произойдёт, то раскол усилится.

Иларион призвал православные церкви быть солидарными друг с другом, как и прежде.

6 января патриарх Константинопольский Варфоломей вручил предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Церемония состоялась в храме Святого Георгия в Стамбуле возле резиденции вселенского патриархата.

Ранее News.ru писал о том, что митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим (Элладская православная церковь) считает, что созыв Всеправославного собора в связи с провозглашением новой церкви на Украине поспособствовал бы устранению раскола.