РПЦ прогнозирует усиление раскола в православном мире

Глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион призвал не признавать новую церковь на Украине.
«Раскол, который существовал на Украине, теперь имеет место и в остальном православном мире», — сказал священник в беседе с RT.
Он также выразил надежду на то, что православные церкви не признают новую украинскую организацию, так как если это произойдёт, то раскол усилится.
Иларион призвал православные церкви быть солидарными друг с другом, как и прежде.
6 января патриарх Константинопольский Варфоломей вручил предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Церемония состоялась в храме Святого Георгия в Стамбуле возле резиденции вселенского патриархата.
Ранее News.ru писал о том, что митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим (Элладская православная церковь) считает, что созыв Всеправославного собора в связи с провозглашением новой церкви на Украине поспособствовал бы устранению раскола.