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Порошенко назвал получение томоса поражением России

Zuma\TASS

в мире [ версия для печати ]

Президент Украины Пётр Порошенко сравнил получение томоса об автокефалии Православной церкви Украины с победой на фронте. Такое заявление он сделал в ходе визита в Луцк, где в настоящее время находится документ.

«Наш путь — в Евросоюз. Путь наш — к НАТО. Путь наш — к миру и благосостоянию, к укреплению украинской государственности и достоинства украинских граждан. Ещё раз говорю, мы доказали всему миру, что мы способны одерживать победы на этом пути. Ибо, еще раз вернусь к томосу, это победа Украины и поражение России, возможно, не менее, а может, и более важная, чем победа на фронте», — цитирует лидера Незалежной «Украинская правда».

Ранее, как сообщал News.ru, украинский лидер повёз религиозный документ по городам страны. Он уже побывал в Ровно, Луцке и Виннице. Эту поездку в обществе назвали «томос-туром». Интернет-пользователи её высмеяли, некоторые кандидаты отнеслись к происходящему критически, а в Верховной раде сочли ситуацию предвыборным ходом Порошенко.


#порошенко #томос
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