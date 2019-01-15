Порошенко назвал получение томоса поражением России

Президент Украины Пётр Порошенко сравнил получение томоса об автокефалии Православной церкви Украины с победой на фронте. Такое заявление он сделал в ходе визита в Луцк, где в настоящее время находится документ.

«Наш путь — в Евросоюз. Путь наш — к НАТО. Путь наш — к миру и благосостоянию, к укреплению украинской государственности и достоинства украинских граждан. Ещё раз говорю, мы доказали всему миру, что мы способны одерживать победы на этом пути. Ибо, еще раз вернусь к томосу, это победа Украины и поражение России, возможно, не менее, а может, и более важная, чем победа на фронте», — цитирует лидера Незалежной «Украинская правда».