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Украинский «томос-тур» добрался до Луцка

Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Томос об автокефалии Православной церкви Украины доставлен в город Луцк. Документ находится в Кафедральном Свято-Троицком соборе.

Увидеть его пришли сотни местных жителей и гостей города, сообщает телеканал «Прямий».

В Луцке находится и президент Пётр Порошенко, у него запланировано несколько деловых встреч.

Ранее, как сообщал News.ru, Порошенко повёз религиозный документ по городам Украины. Он уже побывал в Ровно и Виннице. Эту поездку в обществе назвали «томос-туром». Интернет-пользователи её высмеяли, некоторые кандидаты отнеслись к происходящему критически, а в Верховной раде сочли это предвыборным ходом Порошенко.


#украина #петрпорошенко #томос #Луцк
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