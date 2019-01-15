Украинский «томос-тур» добрался до Луцка

Томос об автокефалии Православной церкви Украины доставлен в город Луцк. Документ находится в Кафедральном Свято-Троицком соборе.
Увидеть его пришли сотни местных жителей и гостей города, сообщает телеканал «Прямий».
В Луцке находится и президент Пётр Порошенко, у него запланировано несколько деловых встреч.
Ранее, как сообщал News.ru, Порошенко повёз религиозный документ по городам Украины. Он уже побывал в Ровно и Виннице. Эту поездку в обществе назвали «томос-туром». Интернет-пользователи её высмеяли, некоторые кандидаты отнеслись к происходящему критически, а в Верховной раде сочли это предвыборным ходом Порошенко.