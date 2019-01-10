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Томос об автокефалии новой церкви вернули на Украину

Марина и Пётр Порошенко ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Марина и Пётр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Томос о предоставлении автокефалии новой Православной церкви вернулся из Стамбула на Украину. Решение было принято после подписания документа всеми членами Синода Константинопольского патриархата.

Священнослужители торжественно внесли текст томоса в Свято-Покровский кафедральный собор в Ровно во время богослужения, на котором присутствовал президент Украины Пётр Порошенко.

Он выступил с поздравительной речью к собравшимся у храма, отметив, что началась церковная миссия митрополита Киева и всей Украины Епифания.

«С Божьей помощью всё Православие на Украине будет объединено в единой местной православной церкви», — заявил Порошенко.

Томос будет храниться в Киеве. Его установили в Трапезном храме национального историко-культурного заповедника «София Киевская». Доступ к томосу будет свободным.

Ранее глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион призвал не признавать новую церковь на Украине. Он выразил надежду на то, что православные церкви не признают новую украинскую организацию, так как если это произойдёт, то раскол усилится. Иларион призвал православные церкви быть солидарными друг с другом, как и прежде, писал News.ru.


#украина #рпц #петрпорошенко #упц #УПЦКП
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