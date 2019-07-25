https://static.news.ru/photo/355cbcdc-aee5-11e9-a0bc-fa163e074e61_1024.jpg Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум и принцесса Хайя Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Принцесса и шейх Дубая намерены выяснить, с кем останутся их дети после развода. Заявление о расторжении брака уже находится в лондонском суде, слушания по этому делу пройдут 30 и 31 июля.

Эти разбирательства будут касаться дальнейшей судьбы детей и их благополучия, а не развода и раздела финансов, — приводит документ Starhit.

Интересы принцессы будет защищать адвокат Фиона Шеклтон, принимавшая участие в бракоразводном процессе принцессы Дианы и принца Чарльза. Эмир нанял Элен Уорд, помогавшую в разводе Мадонне.

Как писал News.ru, премьер-министр ОАЭ, эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум подал в суд на свою сбежавшую жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн.

Дочь покойного короля Иордании Хусейна ибн Талала и сестра нынешнего короля Абдаллы II, 45-летняя принцесса Хайя получила высшее образование в колледже Оксфордского университета. В 2004 году она стала шестой, младшей женой шейха, которому сейчас 69 лет. У него ещё 23 ребёнка от разных жён.