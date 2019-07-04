https://static.news.ru/photo/21e4bdc2-9ed6-11e9-9034-fa163e074e61_1024.jpg Принцесса Хайя и шейх Мохаммед Фото: imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press

Премьер-министр ОАЭ, эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум подал в суд на свою сбежавшую жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн. Слушания в Высоком суде назначены на 30 и 31 июля.

В первый день суд рассмотрит вопрос об опекунстве над двумя их детьми, 7-летним сыном и 11-летней дочерью. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Телеканал отмечает, что в суде подтвердили названые даты слушаний, но отказались назвать стороны процесса.

Дочь покойного короля Иордании Хусейна ибн Талала и сестра нынешнего короля Абдаллы II, 45-летняя принцесса Хайя, получила высшее образование в колледже Оксфордского университета. В 2004 году она стала шестой, младшей женой шейха, которому сейчас 69 лет. У него ещё 23 ребёнка от разных жён.

Ранее News.ru сообщал, что стали известны подробности побега жены дубайского шейха. На отчаянный шаг принцессу Хайю толкнула раскрывшаяся правда об издевательствах, которым подверглась дочь шейха Латифа. В 2018 году девушка сбежала в США и пыталась начать новую жизнь. Однако спустя небольшое количество времени была поймана и отправлена в тюрьму. Хайя испугалась за себя и своих детей и решила покинуть страну.