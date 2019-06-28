https://static.news.ru/photo/5e3ef060-99a1-11e9-a2ed-fa163e074e61_1024.jpg Украинские военнопленные, переданные властями ДНР и ЛНР официальному Киеву, на пресс-конференции в аэропорту Минска. Справа - глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук встретил пленных из Донбасса в Минске.

Все четверо передали мне документы по освобождению и украинские паспорта, по которым они вылетят 28 июня из Минска, — заявил после процедуры передачи Виктор Медведчук.

На родину вместе с Медведчуком летят Яков Веремейчик, Эдуард Михеев, Максим Горяинов и Дмитрий Великий, которых захватили в плен с 2016 по 2019 год. В отношении них прокуратура Донбасса возбудила уголовные дела.

Медведчук планирует в ближайшее время изучить списки военнопленных и продолжить переговоры с Донбассом об обмене пленными по формату «всех на всех», на котором настаивают власти ДНР и ЛНР.

Как писал News.ru, Медведчук договорился об освобождении украинских военных с главами ДНР и ЛНР в четверг, 27 июня.