Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук встретил пленных из Донбасса в Минске.
Все четверо передали мне документы по освобождению и украинские паспорта, по которым они вылетят 28 июня из Минска, — заявил после процедуры передачи Виктор Медведчук.
На родину вместе с Медведчуком летят Яков Веремейчик, Эдуард Михеев, Максим Горяинов и Дмитрий Великий, которых захватили в плен с 2016 по 2019 год. В отношении них прокуратура Донбасса возбудила уголовные дела.
Медведчук планирует в ближайшее время изучить списки военнопленных и продолжить переговоры с Донбассом об обмене пленными по формату «всех на всех», на котором настаивают власти ДНР и ЛНР.
Как писал News.ru, Медведчук договорился об освобождении украинских военных с главами ДНР и ЛНР в четверг, 27 июня.