https://static.news.ru/photo/1b4897b4-9903-11e9-a19c-fa163e074e61_1024.jpg Вадим Рабинович Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук договорился об освобождении украинских военных с главами ДНР и ЛНР, заявил депутат Рады Вадим Рабинович.

Сегодня 27.06.2019 г. принято решение об освобождении 4-х граждан Украины (3-х из них военнослужащих) удерживаемых в Донецке и Луганске, — написал Рабинович на своей странице в Facebook.

Сообщается, что стороны пришли к такой договоренности для того, чтобы ускорить процесс подготовки к обмену по формуле «всех на всех».

Позже Рабинович приложил список, в котором значатся имена освобожденных украинских военных. Это Дмитрий Великий (1988 г. р.), Яков Веремейчик (1986 г. р.), Эдуард Михеев (1964 г. р.) и Максим Горяинов (1984 г. р.).

Все они приговорены к различным срокам заключения и отбывают наказание на территории ДНР и ЛНР.

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