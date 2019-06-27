Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

На отвод сил в районе Станицы Луганской потребуется три дня, заявил замминистра обороны Украины Анатолий Петренко в ходе встречи с министрами обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

После следует провести проверку, так как необходимы гарантии безопасности, — заявил Петренко.

По словам замминистра в ДНР приедут украинские чиновники, которые начнут процесс социально-экономического восстановления, информирует «Интерфакс».

26 июня 2019 года милиция самопровозглашённой Луганской народной республики начала разведение сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе. СММ ОБСЕ подтвердила запуск сигнальной ракеты и начало процесса разведения сил с нулевых позиций, писал News.ru.

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