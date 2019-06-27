https://static.news.ru/photo/b3b1a08a-98f0-11e9-9bf8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

На отвод сил в районе Станицы Луганской потребуется три дня, заявил замминистра обороны Украины Анатолий Петренко в ходе встречи с министрами обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

После следует провести проверку, так как необходимы гарантии безопасности, — заявил Петренко.

По словам замминистра в ДНР приедут украинские чиновники, которые начнут процесс социально-экономического восстановления, информирует « Интерфакс ».