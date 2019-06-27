На отвод сил в районе Станицы Луганской потребуется три дня, заявил замминистра обороны Украины Анатолий Петренко в ходе встречи с министрами обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.
После следует провести проверку, так как необходимы гарантии безопасности, — заявил Петренко.
По словам замминистра в ДНР приедут украинские чиновники, которые начнут процесс социально-экономического восстановления, информирует «
26 июня 2019 года милиция самопровозглашённой Луганской народной республики начала разведение сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе. СММ ОБСЕ