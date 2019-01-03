Число жертв железнодорожной аварии в Дании выросло

https://news.ru/storage/news/ab49f4e6fd5b494d3140894d28de8ef3/51b63cd9-a248-49d4-81b1-1d7d6634a359_850.jpg Qu Ran/Xinhua/Global Look Press

Количество жертв железнодорожной катастрофы на мосту в Дании увеличилось до восьми человек. Ранее сообщалось о шести погибших.

Ещё 16 человек значатся в списке пострадавших, сообщает Sky News.

Инцидент произошёл на мосту, соединяющем острова Фюн и Зеландия через пролив Большой Бельт. В поезде находились 134 человека, включая обслуживающий персонал и машинистов.

Ранее News.ru сообщал, что к аварии привёл кусок крыши, сорвавшийся со встречного состава, из-за чего пассажирский поезд был вынужден резко затормозить. По уточнённым данным, во время движения сорвало часть обшивки грузового вагона в составе, двигавшемся по соседнему пути. Он перевозил продукцию пивоваренной компании Carslberg с завода в Копенгаген.