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Число жертв железнодорожной аварии в Дании выросло

Qu Ran/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Количество жертв железнодорожной катастрофы на мосту в Дании увеличилось до восьми человек. Ранее сообщалось о шести погибших.

Ещё 16 человек значатся в списке пострадавших, сообщает Sky News.

Инцидент произошёл на мосту, соединяющем острова Фюн и Зеландия через пролив Большой Бельт. В поезде находились 134 человека, включая обслуживающий персонал и машинистов.

Ранее News.ru сообщал, что к аварии привёл кусок крыши, сорвавшийся со встречного состава, из-за чего пассажирский поезд был вынужден резко затормозить. По уточнённым данным, во время движения сорвало часть обшивки грузового вагона в составе, двигавшемся по соседнему пути. Он перевозил продукцию пивоваренной компании Carslberg с завода в Копенгаген.


#жертвы #поезда #Дания #аварии
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