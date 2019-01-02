Железнодорожная авария произошла на мосту в Дании

Несколько человек погибли в результате железнодорожной аварии на мосту, соединяющем острова Фюн и Зеландия через пролив Большой Бельт. Причиной инцидента в Дании стало резкое торможение пассажирского поезда.
Всего в поезде находился 131 пассажир. Погибли шесть, легко пострадали восемь человек.
Поезд затормозил после столкновения с фрагментом крыши, сорвавшимся с проходящего мимо состава, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что автобус с туристами из России, который следовал из Глубокого в Витебск, съехал в кювет и перевернулся в Белоруссии. В транспортном средстве находились 23 гражданина РФ и сопровождавший их гид из областного центра.