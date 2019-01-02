Железнодорожная авария произошла на мосту в Дании

https://news.ru/storage/news/804e777ebd6f8a3f5d7ef0a8f81afaa8/34e459a3-b88d-4721-9cec-1cb3e4aae213_850.jpg Ken Welsh/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несколько человек погибли в результате железнодорожной аварии на мосту, соединяющем острова Фюн и Зеландия через пролив Большой Бельт. Причиной инцидента в Дании стало резкое торможение пассажирского поезда.

Всего в поезде находился 131 пассажир. Погибли шесть, легко пострадали восемь человек.

Поезд затормозил после столкновения с фрагментом крыши, сорвавшимся с проходящего мимо состава, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что автобус с туристами из России, который следовал из Глубокого в Витебск, съехал в кювет и перевернулся в Белоруссии. В транспортном средстве находились 23 гражданина РФ и сопровождавший их гид из областного центра.