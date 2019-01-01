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Автобус с россиянами перевернулся в Белоруссии

НЕтипичный Витебск/vk.com

в мире [ версия для печати ]

Автобус с туристами из России, который следовал из Глубокого в Витебск, съехал в кювет и перевернулся в Белоруссии. В транспортном средстве находились 23 гражданина РФ и сопровождавший их гид из областного центра.

Инцидент произошёл около 19:30 на дороге местного значения Ушачи — Зябки.

В результате аварии одна пассажирка доставлена в медучреждение для диагностики ушибов, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя УВД Витебского облисполкома Ольгу Шкуратову.

Остальные пассажиры не пострадали.

Милиция доставит россиян с места инцидента в среднюю школу для временного размещения и обеспечения питанием. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как писал News.ru, маршрутный автобус загорелся в центре Магнитогорска после нескольких взрывов. Скорее всего, взорвался газовый баллон, однако правоохранители не исключают криминальную составляющую произошедшего.


#авария #Белоруссия
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