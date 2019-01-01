Автобус с россиянами перевернулся в Белоруссии

https://news.ru/storage/news/00fb7f09fa692110d81aa7b835d3fa8a/35b2f712-280f-4603-8128-2d6a93442efb_850.jpg НЕтипичный Витебск/vk.com

Автобус с туристами из России, который следовал из Глубокого в Витебск, съехал в кювет и перевернулся в Белоруссии. В транспортном средстве находились 23 гражданина РФ и сопровождавший их гид из областного центра.

Инцидент произошёл около 19:30 на дороге местного значения Ушачи — Зябки.

В результате аварии одна пассажирка доставлена в медучреждение для диагностики ушибов, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя УВД Витебского облисполкома Ольгу Шкуратову.

Остальные пассажиры не пострадали.

Милиция доставит россиян с места инцидента в среднюю школу для временного размещения и обеспечения питанием. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как писал News.ru, маршрутный автобус загорелся в центре Магнитогорска после нескольких взрывов. Скорее всего, взорвался газовый баллон, однако правоохранители не исключают криминальную составляющую произошедшего.