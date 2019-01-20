Дамаск: Израиль снова бомбит Сирию

https://news.ru/storage/news/8bce2999b821d889b7a0cae339d5d5e3/c472b6f3-ebf3-4982-9e0b-57507618c8c0_850.jpg Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Противовоздушная оборона Сирии отразила очередной авианалёт израильских ВВС. Удару подверглись южные территории САР.

По сообщению оборонного ведомства республики, ни одна из ракет не смогла достигнуть целей, пишет РИА Новости.

Предыдущую операцию Иерусалим провёл 12 января 2019 года, повредив склад в аэропорту Дамаска. Арабская Республика постоянно требует от ООН осудить действия соседа и привлечь его к ответственности.

Ранее News.ru сообщал о мощном взрыве, прогремевшем в сирийском городе Африн. Жертвами теракта стали десять человек, ещё 18 получили ранения.