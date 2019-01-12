Сирия требует СБ ООН осудить удары Израиля по Дамаску

https://news.ru/storage/news/8d29c24240eb120da881c6f6339c2126/899d3ed5-0b0c-4780-b46e-b4c621c43ce2_850.jpg district of Damascus Amer Almohipany/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сирия потребовала от Совета Безопасности ООН осудить ракетные удары Израиля по Дамаску. Согласно заявлению Сирии, атака была нацелена на поощрение уцелевших террористических банд.

«Агрессивная вылазка Израиля была бы невозможной без политического и военного прикрытия со стороны администрации США», — говорится в сирийском послании.

Как ранее писал News.ru, противовоздушная оборона Сирии отразила очередную ракетную атаку. В небе над западным районом Дамаска было перехвачено несколько ракет, выпущенных израильскими самолётами.