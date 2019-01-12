USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,648.98 $
МОСКВА-11°C18:34
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Сирия требует СБ ООН осудить удары Израиля по Дамаску

district of Damascus Amer Almohipany/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Сирия потребовала от Совета Безопасности ООН осудить ракетные удары Израиля по Дамаску. Согласно заявлению Сирии, атака была нацелена на поощрение уцелевших террористических банд.

«Агрессивная вылазка Израиля была бы невозможной без политического и военного прикрытия со стороны администрации США», — говорится в сирийском послании.

Как ранее писал News.ru, противовоздушная оборона Сирии отразила очередную ракетную атаку. В небе над западным районом Дамаска было перехвачено несколько ракет, выпущенных израильскими самолётами.


самое читаемое
оружие
США раскрыли «секрет» России о ракетах С-500 «Прометей»
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России

читайте также
в мире 01:07, 12 января 2019
Сирийские ПВО отражают ракетную атаку над Дамаском
в мире 10:56, 8 января 2019
Убившего двух солдат боевика задержали в Израиле
в мире 10:01, 7 января 2019
Израиль атаковал сектор Газа из-за ракеты ХАМАС
Лента новостей
политика 18:17
Полицейских из Ингушетии направили в Сирию
политика 18:14
Глава МИД Японии прибыл в Москву на переговоры
спорт 18:12
«Зениту» отказали в новом легионере
в мире 18:09
Трамп ждёт демократов в Белом доме
в мире 18:03
Помпео: США продолжит бороться с ИГ после ухода из Сирии
Другие новости
в мире 18:09
Трамп ждёт демократов в Белом доме
в мире 18:03
Помпео: США продолжит бороться с ИГ после ухода из Сирии
в мире 17:54
Киеву поставят турецкие БПА с вооружением
в мире 17:27
Полиция применила слезоточивый газ против толпы в Париже
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top