Сирия требует СБ ООН осудить удары Израиля по Дамаску

Сирия потребовала от Совета Безопасности ООН осудить ракетные удары Израиля по Дамаску. Согласно заявлению Сирии, атака была нацелена на поощрение уцелевших террористических банд.
«Агрессивная вылазка Израиля была бы невозможной без политического и военного прикрытия со стороны администрации США», — говорится в сирийском послании.
Как ранее писал News.ru, противовоздушная оборона Сирии отразила очередную ракетную атаку. В небе над западным районом Дамаска было перехвачено несколько ракет, выпущенных израильскими самолётами.