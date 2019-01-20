Взрывы бомб в Африне унесли жизни десяти человек

https://news.ru/storage/news/6d8b4ecc60f23685dd823cc1a4cee505/5b725318-dab1-47d6-a807-9dd5cc78db4d_850.jpg Aristidis Vafeiadakis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Десять человек погибли в результате взрывов двух бомб в сирийском городе Африне, контролируемом турецкой армией. Ещё 18 человек получили ранения.

Взрывные устройства сработали у кольца Кава. Одно из них было заложено в автобусе и взорвалось, когда он находился рядом с мостом Сарайя, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в «Свободной сирийской армии».

Собеседник агентства добавил, что было и третье взрывное устройство, но его успели обезвредить до детонации.

Ранее похожий инцидент произошёл в Афганистане. Там террористы с помощью заминированного автомобиля атаковали кортеж губернатора провинции Логар Анвара Ишакзая. Погибли восемь человек и ещё десять были ранены. Чиновнику удалось выжить.