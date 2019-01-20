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Взрывы бомб в Африне унесли жизни десяти человек

Aristidis Vafeiadakis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Десять человек погибли в результате взрывов двух бомб в сирийском городе Африне, контролируемом турецкой армией. Ещё 18 человек получили ранения.

Взрывные устройства сработали у кольца Кава. Одно из них было заложено в автобусе и взорвалось, когда он находился рядом с мостом Сарайя, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в «Свободной сирийской армии».

Собеседник агентства добавил, что было и третье взрывное устройство, но его успели обезвредить до детонации.

Ранее похожий инцидент произошёл в Афганистане. Там террористы с помощью заминированного автомобиля атаковали кортеж губернатора провинции Логар Анвара Ишакзая. Погибли восемь человек и ещё десять были ранены. Чиновнику удалось выжить.


#сирия #происшествия #ВЗРЫВ
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