Взрывы бомб в Африне унесли жизни десяти человек

Десять человек погибли в результате взрывов двух бомб в сирийском городе Африне, контролируемом турецкой армией. Ещё 18 человек получили ранения.
Взрывные устройства сработали у кольца Кава. Одно из них было заложено в автобусе и взорвалось, когда он находился рядом с мостом Сарайя, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в «Свободной сирийской армии».
Собеседник агентства добавил, что было и третье взрывное устройство, но его успели обезвредить до детонации.
Ранее похожий инцидент произошёл в Афганистане. Там террористы с помощью заминированного автомобиля атаковали кортеж губернатора провинции Логар Анвара Ишакзая. Погибли восемь человек и ещё десять были ранены. Чиновнику удалось выжить.