Афганский губернатор пережил взрыв автомобиля

https://news.ru/storage/news/0ee758e4c3ae4e7431b165e1a502cc65/73e1a63d-ce4f-4e1c-84cd-84f37203deef_850.jpg Rahmine/Xinhua/Global Look Press

Кортеж губернатора афганской провинции Логар Анвара Ишакзая атаковали террористы. Жертвами боевиков стали восемь человек, десять получили ранения, сообщает представитель местной полиции Шапур Ахмадзай.

Ответственность за рейд на колонну взяла на себя группировка «Талибан» (запрещена на территории России). Злоумышленники направили начинённый взрывчаткой автомобиль в сторону гражданского транспорта и подорвали его, передаёт 1TV.

Политик направлялся из Кабула в Логар. По предварительным данным, чиновник выжил.

Ранее News.ru сообщал о гибели афганских военных в провинции Бадгис. На служащих напали боевики. Жертвами перестрелки стали 13 правоохранителей. Ответным огнём стражам порядка удалось ликвидировать 15 талибов.