Число жертв стрельбы в Страсбурге выросло до пяти

https://news.ru/storage/news/b1cd93c115723e7bfa2eaf8ff26ca48f/b9436470-1ead-4e4c-a032-fb5cd76f9e3c_850.jpg Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

Число жертв стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге возросло до пяти. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Мужчина был в тяжелом состоянии, спасти его жизнь врачам не удалось, сообщают местные СМИ.

Ранее 16 декабря в центре Страсбурга собрались несколько сотен человек на площади Клебер, чтобы вспомнить о жертвах нападения. Церемонию организовали сообщества с разрешения городских властей.

Участники собрались на площади у рождественской ели, у подножия которой были возложены цветы и расставлены свечи.

После выступления мэра начался концерт, на котором звучали рождественские песни. Акция завершилась «минутой шума», чтобы подкрепить приверженность идее единого и солидарного Страсбурга, писал News.ru.