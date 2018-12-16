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Число жертв стрельбы в Страсбурге выросло до пяти

Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Число жертв стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге возросло до пяти. Еще один пострадавший скончался в больнице. 

Мужчина был в тяжелом состоянии, спасти его жизнь врачам не удалось, сообщают местные СМИ.

Ранее 16 декабря в центре Страсбурга собрались несколько сотен человек на площади Клебер, чтобы вспомнить о жертвах нападения. Церемонию организовали сообщества с разрешения городских властей. 

Участники собрались на площади у рождественской ели, у подножия которой были возложены цветы и расставлены свечи. 

После выступления мэра начался концерт, на котором звучали рождественские песни. Акция завершилась «минутой шума», чтобы подкрепить приверженность идее единого и солидарного Страсбурга, писал News.ru.


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