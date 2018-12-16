Число жертв стрельбы в Страсбурге выросло до пяти

Число жертв стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге возросло до пяти. Еще один пострадавший скончался в больнице.
Мужчина был в тяжелом состоянии, спасти его жизнь врачам не удалось, сообщают местные СМИ.
Ранее 16 декабря в центре Страсбурга собрались несколько сотен человек на площади Клебер, чтобы вспомнить о жертвах нападения. Церемонию организовали сообщества с разрешения городских властей.
Участники собрались на площади у рождественской ели, у подножия которой были возложены цветы и расставлены свечи.
После выступления мэра начался концерт, на котором звучали рождественские песни. Акция завершилась «минутой шума», чтобы подкрепить приверженность идее единого и солидарного Страсбурга, писал News.ru.