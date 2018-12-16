Памятный митинг по погибшим прошёл в Страсбурге

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В Страсбурге несколько тысяч человек собрались на памятную церемонию, чтобы отдать дань уважения погибшим и пострадавшим в результате обстрела на рождественском рынке.

«Сегодняшнее собрание демонстрирует, что разнообразие наших убеждений является не слабостью, а преимуществом, которое позволяет нам вместе бороться с мракобесием, насилием, догматическим экстремизмом, антисемитизмом и всеми формами расизма», — заявил мэр города Ролан Рис.

Он отметил правозащитные организации, которые помогли организовать митинг, и поблагодарил сотрудников полиции и военных, принимавших участие в поимке беглого преступника.

После выступления мэра начался концерт, на котором звучали рождественские песни.

Акция завершилось «минутой шума», чтобы подкрепить приверженность идее единого и солидарного Страсбурга, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что 29-летний Шериф Шекатт ликвидирован в Страсбурге. 11 декабря он устроил стрельбу рядом с ярмаркой. Жертвами стрелка стали три человека, ещё 12 получили ранения, шестеро из них находятся в тяжёлом состоянии.