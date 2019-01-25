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Часы Судного дня остановили в двух минутах до конца света

twitter.com/@ABC7

в мире [ версия для печати ]

«Бюллетень учёных-ядерщиков», который издаётся Чикагским университетом, оставил стрелки так называемых Часов Судного дня на отметке 23:58. Полночь на них символизирует наступление ядерного катаклизма.

Своё решение американские учёные объяснили тем, что напряжённость во всём мире продолжает держаться на очень высоком уровне. По их мнению, основными угрозами существованию человечества являются активное развитие ядерного вооружения и изменение климата на планете. Авторы издания пояснили, что решение оставить стрелки часов в двух минутах до конца света следует воспринимать как серьёзное предупреждение лидерам и гражданам всего мира.

«Нынешняя ситуация в международной безопасности, которую мы называем “новым ненормальным”, продолжается уже более двух лет. Это состояние беспокойства, как в самые опасные времена холодной войны», — сообщает «Бюллетень учёных-ядерщиков».

В январе 2018 года минутную стрелку Часов Судного дня перевели на 30 секунд вперёд, до 23:58:00. Это произошло на фоне активных ядерных испытаний в Северной Корее, противостояния России и США и непредсказуемости политики Дональда Трампа. Ранее подобное случалось только в 1953 году, когда Советский Союз провёл испытания водородной бомбы.

Как писал News.ru, ранее американские учёные заявили, что жареная курица вызывает преждевременную смерть. 


#часы #конецсвета
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