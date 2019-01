Часы Судного дня остановили в двух минутах до конца света

«Бюллетень учёных-ядерщиков», который издаётся Чикагским университетом, оставил стрелки так называемых Часов Судного дня на отметке 23:58. Полночь на них символизирует наступление ядерного катаклизма.

Своё решение американские учёные объяснили тем, что напряжённость во всём мире продолжает держаться на очень высоком уровне. По их мнению, основными угрозами существованию человечества являются активное развитие ядерного вооружения и изменение климата на планете. Авторы издания пояснили, что решение оставить стрелки часов в двух минутах до конца света следует воспринимать как серьёзное предупреждение лидерам и гражданам всего мира.

Watch the video from today's #DoomsdayClock announcement! Plus interviews with Bulletin pres & CEO @RachelBronson1, Bulletin Science & Security Board chair Bob Rosner, and Science & Security Board members Suzet McKinney and Daniel Holz: https://t.co/N1bI8lh1z1 pic.twitter.com/tOzEupLWUj