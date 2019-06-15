https://static.news.ru/photo/533a4d3a-8f61-11e9-a835-fa163e074e61_1024.jpg Зузана Чапутова Фото: Vaclav Salek/CTK/Global Look Press

С этого дня Андрей Киска получил приставку экс-президент Словакии. Присягу в Братиславе в качестве нового президента европейского государства принесла избранная в конце весны юрист и общественный деятель Зузана Чапутова.

Церемонию инаугурации транслировали все телеканалы словацкой республики.

Выступая перед собравшимися в большом зале республиканской филармонии, в своей инаугурационной речи Чапутова пообещала и дальше следовать европейским ценностям, защищать права и свободы словацких граждан в стране и за рубежом, а также заявила, что сделает всё необходимое для обеспечения достойной жизни своих соотечественников.

Чапутова является первой женщиной на посту главы страны и самым молодым президентом в 26-летней истории независимой Словакии. На этом посту она сменила Андрея Киску, который намерен стать премьер-министром страны, писал News.ru.