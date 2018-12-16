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Более 350 протестующих задержаны во Франции

Michel Stoupak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Полиция задержала 351 человека в ходе акции протеста «жёлтых жилетов» во Франции.

«242 человека из числа задержанных были взяты под стражу», — сообщает телеканал BFMTV.

Девять человек получили в ходе столкновений ранения и нуждались в срочной медицинской помощи.

Ранее News.ru писал, что корреспондента RT, освещающего акцию протеста во Франции, ранили в лицо. Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сообщила об этом в Twitter. Массовые акции протеста «жёлтых жилетов» проходят во Франции с 17 ноября. Протестанты выступают против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Это сопровождается массовыми беспорядками, вплоть до столкновений с полицией.


#Франция #акциипротеста #желтыежилеты
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