Боевики хотят отбить город у сирийской оппозиции

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Вооруженные столкновения происходят в сирийском городе Атариб на западе провинции Алеппо. Запрещённая в России террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра») хочет отбить населённый пункт у контролирующей его сирийской оппозиции.

Также столкновения террористами и отрядами вооружённой оппозиции продолжаются несколько дней в провинции Идлиб, передаёт телеканал «Аль-Маядин».

«Хайат Тахрир аш-Шам» полностью захватила контроль над населёнными пунктами к западу от Алеппо после того, как группировка «Нур ад-дин аз-Зенки» покинула свои позиции и перемесилась в контролируемый турецкими военными курдский город Африн.

Террористы пытаются захватить в настоящее время Атариб. Сирийские военные самолёты нанесли три авиаудара по позициям «Хайат Тахрир аш-Шам», но официальных заявлений по этому поводу нет.

Боевики потребовали в качестве условия для прекращения атак выхода из города двух командиров операции «Щит Евфрата». Также террористы хотят сдачи оружия защитниками города и передачи им контроля над всеми КПП и жизненно важной инфраструктурой в Атарибе.

Как писал ранее News.ru, запрещённая в России террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» взяла под контроль город Дарет-эль-Изза на севере Сирии. Это произошло в результате сражений боевиков с протурецкими вооружёнными формированиями.