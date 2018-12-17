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ЛНР: в Донбасс прибыли норвежские наёмники

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Бойцы частной военной компании из Норвегии были замечены на позициях украинских войск в районе населённого пункта Новолуганское, сообщил начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой ЛНР Яков Осадчий.

По предварительным данным, на место дислокации 72-й бригады ВСУ прибыли 20 иностранных наёмников, пишет Луганский информационный центр. Правоохранитель добавил, что противоположная сторона активизировала разведывательные действия с помощью БПЛА.

«Наши подразделения непрерывно несут боевое дежурство, проводят занятия по боевой подготовке с целью поддержания высокой боеготовности для противостояния любой агрессии с украинской стороны», — заявил Осадчий.

Ранее News.ru писал о действиях на территории Луганской народной республики мародёров из числа украинских военных. Они отбирают у продавцов на местном рынке товары первой необходимости и продукты питания.


#сша #россия #арктика
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