ЛНР: в Донбасс прибыли норвежские наёмники

https://news.ru/storage/news/c223b0eab4bc1b015da4c2c53950b853/256e17c0-8f15-4322-b576-999a8dd542c6_850.jpg Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бойцы частной военной компании из Норвегии были замечены на позициях украинских войск в районе населённого пункта Новолуганское, сообщил начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой ЛНР Яков Осадчий.

По предварительным данным, на место дислокации 72-й бригады ВСУ прибыли 20 иностранных наёмников, пишет Луганский информационный центр. Правоохранитель добавил, что противоположная сторона активизировала разведывательные действия с помощью БПЛА.

«Наши подразделения непрерывно несут боевое дежурство, проводят занятия по боевой подготовке с целью поддержания высокой боеготовности для противостояния любой агрессии с украинской стороны», — заявил Осадчий.

Ранее News.ru писал о действиях на территории Луганской народной республики мародёров из числа украинских военных. Они отбирают у продавцов на местном рынке товары первой необходимости и продукты питания.