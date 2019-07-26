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Британский медиарегулятор Ofcom назначил RT штраф в размере 200 тыс. фунтов стерлингов до решения суда за «нарушение правил вещания» на территории королевства. Телеканал назвал это решение возмутительным и необоснованным.

Мы возмущены тем, что Ofcom назначил нам штраф, — подчеркнули в RT. В заявлении Ofcom говорится, что компания не была беспристрастна, когда показывала сюжеты о войне в Сирии, о деле...