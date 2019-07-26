Аэропорт Сухум восстановят для международного авиасообщения. Решение приняли власти Абхазии на заседании кабмина.
Президент республики Рауль Хаджимба присвоил воздушной гавани Сухума статус аэропорта совместного базирования. Кроме того, он получил международный буквенный код.
Российский инвестор уже ведёт там проектно-сметные работы, которые завершатся в следующем месяце, передаёт
Как ранее писал News.ru, слова президента России Владимира Путина, посоветовавшего властям Грузии выучить «давнюю историю отношений» с народами Абхазии и Южной Осетии, осудила грузинская патриархия.