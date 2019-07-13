https://static.news.ru/photo/c8ac010e-9dcf-11e9-8d90-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Слова президента России Владимира Путина, посоветовавшего властям Грузии выучить «давнюю историю отношений» с народами Абхазии и Южной Осетии, осудила грузинская Патриархия.

Заявление Путина должно стать вызовом для грузинского государства, грузинской науки и каждого из нас, необходимо быстро реагировать, — говорится в заявлении патриархии Грузии.

Отмечается также, что «неправильная интерпретация не столь далёкого прошлого» вызвала негативную реакцию всего грузинского народа и приведёт к углублению существующих конфликтов.

Вместе с тем, в заявлении говорится, что Патриархия Грузии готова поддержать все стороны в организации конференций и встреч для обсуждения исторических реалий, сообщает портал Грузия.Online.

9 июля Путин заявил, что во времена СССР сначала была образована республика Абхазия, в которую вошла Грузия. Он также добавил, что антироссийские настроения в Тбилиси раздуваются теми, кто, не учитывая истории, наносят ущерб свой стране.

20 июня сотни людей собрались перед зданием парламента в Тбилиси, где проходила Межпарламентская ассамблея православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.

Как писал News.ru, представители духовенства Грузии намерены обратиться в мэрию Тбилиси с требованием очистить площадь от плакатов и баннеров участников акции протеста. Священники сами организовали акцию в ответ на марш, который не получилось провести у представителей ЛГБТ.