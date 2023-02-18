«Неимоверная ненависть к Путину»: Херш об «успехах» США в борьбе с Россией Журналист Херш: враждебные действия США сплотили россиян вокруг Путина

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Враждебные действия США укрепили сплоченность россиян вокруг президента Владимира Путина, заявил известный американский журналист Сеймур Херш. Публицист, ставший автором расследования о причастности Вашингтона к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», в интервью Consortium News согласился с тем, что действия Белого дома «действительно были глупыми».

Я не приветствую начало конфликта. Но то, что мы сделали поведением, которое я описываю, — мы дали ему повод, из-за которого народ поддерживает его, — заявил расследователь.

В числе сотрудников Белого дома, «более враждебных» к России, чем сам президент США Джо Байден, журналист упомянул «очень воинственных ребят»: шефа Госдепартамента Энтони Блинкена, заместителя госсекретаря Викторию Нуланд и советника по нацбезопасности Джейка Салливана.

Эти трое — Нуланд, Блинкен и Салливан, — я думаю, они сильно давили на президента. У них у всех давняя неимоверная ненависть к Путину. Это что-то почти личное, я считаю, — сказал Херш.

Ранее российский журналист и телеведущий Владимир Познер сообщил, что Херш снискал репутацию авторитетного и независимого журналиста еще задолго до нашумевшего расследования

о причастности США к подрыву «Северных потоков». Познер рассказал NEWS.ru, что познакомился с Хершем в 1991 году и он никогда не разговаривал на тему своей деятельности.