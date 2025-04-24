Журнал Economist анонсировал обложку с обратным отсчетом каденции Трампа Economist показал обложку с раненым орлом и отсчетом до конца полномочий Трампа

Фото: dpa/Global Look Press

Дональд Трамп

Американское издание The Economist опубликовало в социальной сети Х обложку нового номера. На ней изображен раненый и перебинтованный орел как символ Америки.

Помимо этого, на первой странице издания напечатан обратный отсчет дней до окончания полномочий президента США Дональда Трампа. До этого момента остался 1361 день.

Дональд Трамп уже нанес Америке непоправимый вред. Удастся ли его революционный проект? — гласит подпись к обложке нового выпуска.

Ранее The Economist сообщил, что Трамп рассчитывает достичь перемирия в российско-украинском конфликте до конца апреля. Таким образом он пытается соответствовать своему предвыборному обещанию: прекратить боевые действия в первые 100 дней президентства.

До этого журнал The Economist передавал, что политическая ситуация вокруг украинского руководства продолжает обостряться. Внутреннее сопротивление власти президента Украины Владимира Зеленского растет, отметили журналисты. В то же время западные союзники также начинают сомневаться в демократичности методов управления политика, добавили в издании. Так, как минимум две влиятельные политические силы на Украине открыто выступают против нынешней власти, при этом аналитики не уточнили, какие именно.