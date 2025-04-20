«Украинцы в ловушке»: на Западе заметили проблему в Киеве Economist: на Украине растет сопротивление власти Зеленского

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Политическая ситуация вокруг украинского руководства продолжает обостряться, передает журнал Economist. Внутреннее сопротивление власти президента Украины Владимира Зеленского растет, отметили журналисты.

Западные СМИ создали ему образ знаменитости, но украинцы чувствуют себя в ловушке, — указали авторы материала.

В то же время западные союзники также начинают сомневаться в демократичности методов управления политика, добавили в издании. Так, как минимум две влиятельные политические силы на Украине открыто выступают против нынешней власти, при этом аналитики не уточнили, какие именно.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что Владимиру Зеленскому поставили ультиматум представители США во время встречи с главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком. Как утверждает нардеп, Вашингтон требует от политика отменить военное положение и всеобщую мобилизацию после достижения постоянного перемирия.

До этого политолог Сергей Марков заявил о срыве пасхального перемирия со стороны Украины при поддержке западных партнеров. По его словам, после консультаций с представителями Франции и Великобритании Зеленский отдал приказ об усилении обстрелов, одновременно запустив информационную кампанию о несоблюдении перемирия российской стороной. При этом, как утверждает Марков, ВС РФ продолжают соблюдать режим прекращения огня.