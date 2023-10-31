«Зеленский знает»: в США указали на интриги в рядах украинских властей Стивен Брайен: Зеленский совершил покушение на Царева из-за страха предательства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Президент Украины Владимир Зеленский боится сделки между российскими и украинскими военными, в результате которой «его могут заменить», заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своем блоге на сайте Weapons and Strategy. По его мнению, этим объясняется покушение на жизнь экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева.

Зеленский очевидно знает, что его могут заменить, и боится сделки между российскими и украинскими военными. Это может объяснить, зачем Служба безопасности Украины попыталась убить Олега Царева, — отметил Брайен.

Ранее на Царева напали около его дома в Ялте, в политика дважды выстрелили. Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации. Сведения о покушении также подтвердили родственники политика.

В Крыму произошедшее с украинским экс-депутатом назвали «ожидаемым». Вице-спикер местного парламента Владимир Бобков заявил, что Россия имеет дело с «террористическим режимом» в Киеве, который «должен быть устранен». Бобков добавил, что о вероятном нападении на Царева он узнал из СМИ и не может подтвердить достоверность информации, однако в Крыму расстроены сообщениями о покушении на жизнь Царева.